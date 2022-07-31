Лесной пожар на границе Чехии и Германии, вспыхнувший несколько дней назад, пока не удается потушить полностью. Пострадало более тысячи гектаров леса только в национальном парке Чешская Швейцария.

По словам пожарных, сейчас появился повод для оптимизма: в некоторых местах они смогли справиться с огнем и около 500 жителей одного из местных городков, вынужденные эвакуироваться, получили разрешение вернуться в свои дома.

"Нами задействована вся имеющаяся в наличии противопожарная авиационная техника. В тушении участвуют 6 вертолетов и 5 самолетов. Они находятся в воздухе с самого утра. Все силы, что у нас есть, привлечены к работе", - сообщила представитель чешской пожарной службы Мартина Гетцова.

По словам Гетцовой, к тушению лесного пожара привлечены 750 пожарных. Среди них есть пострадавшие.

Не утихает лесной пожар и в расположенном неподалеку национальном парке Саксонская Швейцария в Германии. Пожарные сообщили о возникновении многочисленных новых очагов возгорания.