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Украина

Киев: родственники пленных бойцов полка "Азов" вышли на митинг

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Родственники пленных бойцов полка "Азов" вышли на митинг в Киеве. 30 июля 2022
Родственники пленных бойцов полка "Азов" вышли на митинг в Киеве. 30 июля 2022   -   Авторское право  AP Photo/David Goldman

В Киеве родственники бойцов украинского полка "Азов", попавших в российский плен в Мариуполе, вышли на митинг. Они потребовали сообщить им, где находятся их близкие, и признать Россию государством-спонсором терроризма.

Накануне по колонии в селе Еленовка в самопровозглашенной ДНР, где содержатся украинские военнопленные, был нанесен ракетный удар.

"У меня сын в плену. Там был сын. Я не знаю сейчас, что с ним, как он, жив ли, не жив. Я не знаю. Это ужас, просто ужас. Для мамы это самая великая утрата, если сына не стало", — говорит мать попавшего в плен украинского солдата Ирина.

По данным российского Минобороны, в результате обстрела колонии погибли 50 украинских военных. Еще 73 — получили ранения. Ведомство обвинило в атаке ВСУ. Украинская сторона обвиняет Россию.

Между тем российское посольство в Великобритании заявило в Твиттере, что "боевики "Азова" заслуживают экзекуции, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они ненастоящие солдаты" и якобы заслуживают унизительной смерти.

В ответ на это представитель украинского МИД Олег Николенко написал в соцсети, что "нет никакой разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Еленовке". "Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны понести ответственность", — добавил он.