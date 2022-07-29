Спасти Шпицберген от пластика

Проблемы с экологией существуют не только в шумных мегаполисах. От деятельности человека страдают и отдаленные регионы планеты. Даже на пляжах Шпицбергена, расположенного в Северном Ледовитом океане, присутствуют грязные следы цивилизации. Например, в виде пластиковых отходов. Ведерки, щетки, игрушки, бутылки или все, что от них осталось.

Участники этой экспедиции берут пробы воды, чтобы измерить количество содержащихся в них частиц пластика: со временем этот материал разрушается и накапливается повсюду в окружающей среде.

Джим Бунман, геолог: "Он здесь - на ледниках, на морском льду. И нам очень любопытно, сможем ли мы обнаружить частицы пластика также в озерах и реках. Мы находим их частицы в самых отдаленных уголках мира, куда люди никогда не добираются. И это меня беспокоит".

Альтернатива, считают специалисты, есть. И это биопластики. Они могут быть изготовлены в том числе из сельскохозяйственных побочных продуктов с использованием микроорганизмов, поэтому являются полностью органическими. Микробиолог из Нидерландов Яннеке Крунеман пытается выяснить, разлагается ли биопластик в арктических условиях.

Голландские ученые надеются получить дополнительные сведения о влиянии загрязнения на хрупкие экосистемы на основе того, что они привезли с собой из этой экспедиции.

Яннеке Крунеман, микробиолог: Думаю, это займет какое-то время, но исследования продолжатся. И я ожидаю, что в ближайшие годы в этом направлении будут сделаны значимые шаги".