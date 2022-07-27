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Ирак

В Багдаде неспокойно: протестующие захватили парламент

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 Вероника Доваль
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Массовые протесты в Ираке
Массовые протесты в Ираке   -   Авторское право  Photo : Ali Jabar (Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)

Массовые протесты начались в среду в Ираке. Демонстранты, недовольные выдвижением в качестве кандидата в премьер-министры страны Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в здание парламента, которое расположено в охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада. В основном, это сторонники радикального имама Муктады ас-Садра, выступившего против кандидатуры ас-Судани, который считается близким к Ирану шиитским политиком.

Ранее часть депутатов парламента, также выступающих против усиления иранского влияния в Ираке, объявила о снятии полномочий. Позднее по призыву ас-Садра манифестанты покинули здание парламента. Но протестное движение охватило и другие города - Эн-Наджаф, Басру и Кербелу.

Острый политический кризис Ирак переживает с октября прошлого года из-за неспособности парламента избрать нового главу правительства и президента Ирака. По итогам досрочных выборов сторонники ас-Садра получили наибольшее количество мандатов, но недостаточное для формирования правительства. Другим силам также не удалось договориться о коалициях.

Ас-Садр выступил за роспуск парламента и проведение новых досрочных выборов.