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Спорт

Дубль Попп вывел Германию в финал

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 Euronews
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Момент полуфинального матча женского чемпионата Европы по футболу 2022
Момент полуфинального матча женского чемпионата Европы по футболу 2022   -   Авторское право  FRANCK FIFE/AFP or licensors

Сборная Германии победила команду Франции (2:1) в полуфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу.

Дублем в их составе отметилась Александра Попп, которая открыла счёт в первом тайме, а после того, как француженки отыгрались, забила решающий гол во втором.

В финале немки встретятся с хозяйкой чемпионата сборной Англии, которая в полуфинале разгромила команду Швеции (4:0). Матч состоится в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.