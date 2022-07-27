Дубль Попп вывел Германию в финал

Дубль Попп вывел Германию в финалКомментарии
Euronews
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Сборная Германии победила команду Франции (2:1) в полуфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу.
Дублем в их составе отметилась Александра Попп, которая открыла счёт в первом тайме, а после того, как француженки отыгрались, забила решающий гол во втором.
В финале немки встретятся с хозяйкой чемпионата сборной Англии, которая в полуфинале разгромила команду Швеции (4:0). Матч состоится в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.