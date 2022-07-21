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Спорт

Англия - в полуфинале!

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 Вероника Доваль
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Женская сборная Англии
Женская сборная Англии   -   Авторское право  Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Сборная Англии стала первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по футболу. В четвертьфинале она в дополнительное время вырвала победу у команды Испании - 2:1. Счет в матче открыли испанки - на 54-й минуте отличилась Эстер Гонсалес. Англичанки отыгрались на 84-й благодаря точному удару Эллы Тун.

Решающий гол в дополнительное время забила Джорджия Стэнуэй. В полуфинале англичанки сыграют с победителем матча между сборными Швеции и Бельгии, который состоится в пятницу. А сегодня вторую путевку в полуфинал разыграют команды Германии и Австрии.