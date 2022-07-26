В Саксонию огонь идёт с двух сторон

В немецкой земле Бранденбург никак не могут справиться с лесным пожаром, вспыхнувшим в понедельник и охватившим площадь в более чем 800 гектаров. С ним борются более 50 человек, но по прогнозам земельного ведомства внутренних дел, тушение может занять несколько недель. Пока огонь не угрожает жилым домам. Но ситуация сильно осложняется тем, что в этом районе осталось много неразорвавшихся боеприпасов времён войны, и в ряде мест тушение можно проводить только с воздуха.

Пламя из Бранденбурга перекидывается в соседнюю Саксонию, и туда же распространяется пожар из Чехии, где сгорели значительные территории национального парка. На немецкой стороне пока не объявляли эвакуацию, но власти настойчиво рекомендуют туристам отказаться от поездки туда. Помощь обещали оказать немецкие вооружённые силы, прислав несколько вертолётов.

В Германии до сих пор сохраняется жаркая и ветреная погода; синоптики прогнозируют в середине недели лишь незначительное снижение температуры воздуха.