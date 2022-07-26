Калифорния в огне

Американские пожарные добились прогресса в борьбе с крупнейшим лесным пожаром в предгорьях калифорнийской Сьерра-Невады, который начался в округе Марипоса 22 июля. По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire), он уничтожил более 6 тысяч гектаров леса рядом с национальным парком Йосемити. Распространению огня способствовал порывистый ветер и жара в 32 градуса.

Джонатан Пирс, представитель CalFire: "У нас низкая влажность, поэтому в воздухе не так много влаги, высокая температура, кроме того все усугубляется годами засухи, так что осадков в целом меньше. У нас также высокий уровень гибели деревьев в округе Марипоса. Это в сочетании с рельефом местности, который во многих местах крутой, приводит к экстремальному поведению пламени".

В минувшее воскресенье губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в регионе чрезвычайное положение. По последним данным, сгорели 55 зданий. Тысячи жителей, находящихся в районе возгораний, вынуждены были покинуть свои дома. Было отключено электричество, закрыты дороги. Дым от пожара распространился более чем на 320 километров. Причина возгорания выясняется.