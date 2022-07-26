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США

Калифорния в огне

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 Вероника Доваль
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Американские пожарные продолжают борьбу с лесным пожаром в Калифорнии
Американские пожарные продолжают борьбу с лесным пожаром в Калифорнии   -   Авторское право  Noah Berger/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Американские пожарные добились прогресса в борьбе с крупнейшим лесным пожаром в предгорьях калифорнийской Сьерра-Невады, который начался в округе Марипоса 22 июля. По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire), он уничтожил более 6 тысяч гектаров леса рядом с национальным парком Йосемити. Распространению огня способствовал порывистый ветер и жара в 32 градуса.

Джонатан Пирс, представитель CalFire: "У нас низкая влажность, поэтому в воздухе не так много влаги, высокая температура, кроме того все усугубляется годами засухи, так что осадков в целом меньше. У нас также высокий уровень гибели деревьев в округе Марипоса. Это в сочетании с рельефом местности, который во многих местах крутой, приводит к экстремальному поведению пламени".

В минувшее воскресенье губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в регионе чрезвычайное положение. По последним данным, сгорели 55 зданий. Тысячи жителей, находящихся в районе возгораний, вынуждены были покинуть свои дома. Было отключено электричество, закрыты дороги. Дым от пожара распространился более чем на 320 километров. Причина возгорания выясняется.