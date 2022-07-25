Грустный смайлик, дискредитировавший российскую армию

Преподаватель Барнаульского медицинского колледжа Алексей Аргунов рассказал Euronews, что подал апелляцию на решение суда о взыскании штрафа по статье о дискредитации российской армии.

Поводом для привлечения преподавателя к ответственности послужили несколько смайликов и "лайков", оставленных им в соцсетях под чужими записями.

В решении суда указано, что Аргунов "осуществил публичное действие, направленное на дискредитацию использования ВС РФ... в том числе публично призывал к воспрепятствованию использования ВС РФ.., своими действиями подрывал доверие к проведению специальной военной операции".

В постановлении говорится, что он "публично выразил эмоции в виде выставления отметки "Грущу" к публикации "Лидер Алтайского "Яблока" Александр Гончаренко осужден за дискредитацию Вооруженных Сил", а также "публично выразил эмоции в виде выставления отметки "Класс" к видеоролику американского актера А. Шварценегера" о событиях в Украине".

Алексей Аргунов рассказал Euronews, что события развивались стремительно: 6-го июля позвонили из полиции и пригласили "поговорить", а 15-го июля судья Ленинского райсуда Барнаула Кристина Таболина вынесла решение.

Алексей Аргунов Alexey Argunov

Шестого июля мне позвонили из полиции и сказали, чтобы я пришел, "потому что надо поговорить". Они показали мне претензию; сказали, что получили сообщение из ФСБ о том, что я выставил "лайки" не там, где положено; нужно написать объяснительную. Я написал. Потом инспектор по административным делам сказал, что мне "не повезло" и дело будет передано в суд. В суде мне присудили 30 000 рублей штрафа.

- За грустный смайлик и лайк под чужими записями?

Да, все правильно. Там еще было три "пальца вверх" - под карикатурой с Путиным, где он в обнимку с ядерной бомбой, под словами писателя Леонида Каганова, что он может описать некую ситуацию, не используя слово "война", и под публикацией женщины, которая сообщала, что не собирается дружить с теми, кто поддерживает специальную военную операцию.

- Под всеми этими записями, которые стали причиной административного разбирательства, стояли не только ваши реакции, не только ваши смайлики и "лайки", но и других людей?

Ну, разумеется.

- Но вы не знаете и не слышали, чтобы кого-то из них тоже привлекли к административной ответственности?

Нет, не слышал.

- У вас есть какое то обоснование тому, почему это произошло именно с вами?

Есть предположение, что где-то в дебрях ФСБ на меня было заведено досье, и когда началась вся эта история, они решили посмотреть по этим досье, кто там что делает. Обнаружили эти мои "лайки" и решили таким образом наказать.

- Почему вы считаете, что на вас есть досье в ФСБ?

Я работаю преподавателем в медицинском колледже. В свое время я подписал петицию против Рособрнадзора. Ну, вы, наверное, знаете, что это за организация, ее все преподаватели ненавидят. Оказалось, что в соцсетях мало подписывают. Я обратился к студентам, спросил: может, вы подпишете? Кто-то подписал, человек десять или, может, чуть больше. После этого пришла бумага из ФСБ, в которой говорилось, что в колледже есть диверсант, который занимается подрывом органов государственного контроля. Это единственное, что мне приходит в голову.

- Вас как-то предупредили после оглашения решения по делу о дискредитации относительно "повторных нарушений"?

Нет, никто ничего не говорил. Один из полицейских сказал, что надо быть поосторожнее, но это скорее было выражение сочувствия.

- В российском законодательстве есть не только статья о дискредитации российской армии, но и норма, предусматривающая уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Какое у вас отношение к этим двум нововведениям?

Совершенно непонятная статья. Она, очевидно, сделана для того, чтобы люди не критиковали специальную военную операцию, чтобы боялись. Это чисто репрессивный закон.

У меня отношение к ним отрицательное. Ну, что значит дискредитация армии? Как я могу дискредитировать? Что значит "дискредитировать использование вооруженных сил"? Это означает, что нельзя критиковать или что? Совершенно непонятная статья. То есть она, очевидно, сделана для того, чтобы люди не критиковали специальную военную операцию, чтобы боялись. Это чисто репрессивный закон.

- 24 февраля, когда вы узнали о том, что объявлено о вторжении российской армии в Украину, какие у вас были чувства?

Я очень сильно переживал. Испытал шок, если говорить прямо. С моей точки зрения, этого не следовало делать.

По подсчетам правозащитников, российская полиция с 5 марта по 14 июля составила 3,303 протокола о дискредитации армии. В среднем полицейские составляют 35 протоколов о дискредитации ВС РФ каждый рабочий день.