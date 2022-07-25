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Бизнес

Австрия: на горных лыжах и сноуборде катаются и летом

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Горнолыжный курорт Хинтертукс в Австрии открыт 365 дней в году
Горнолыжный курорт Хинтертукс в Австрии открыт 365 дней в году   -   Авторское право  AP Photo/Keystone, Arno Balzarini

Покататься на горных лыжах в июле? Это возможно! Лыжников и сноубордистов 365 дней в году ждут на австрийском курорте Хинтертукс. Здесь, на высоте в 3250 метров, находится одноименный ледник, где, благодаря искусственному снегу, круглый год открыты около 20 километров горнолыжных трасс.

"Сегодня мой 50-й день рождения. Я всегда хотел покататься на лыжах в июле. Единственное место, где это можно сделать — Хинтертукс. Здесь это гарантировано 365 дней в году. Я искал по всему миру, но только здесь есть гарантированный снег", — говорит турист из США Энтони Хиббельн.

Кроме обычных туристов, в Хинтертуксе летом тренируются спортсмены и будущие инструкторы по горным лыжам и сноуборду.

"Условия тяжелые, не очень приятно стоять по колено в воде. Но само обучение было отличным", — рассказывает инструктор-стажер по сноуборду Йессика Касагранде.

Этим летом из-за высоких температур и быстрого таяния ледников в Австрии возобновилась дискуссия: не вредит ли работа таких курортов природе и насколько велик здесь риск оползней?

"Я отношусь к этому немного критически, потому что мы причиняем ущерб горам. Особенно учитывая, что недавно в Альпах рухнул ледник. Я бы понял, если бы через несколько месяцев или лет было решено перестать делать это", — считает инструктор-стажер по сноуборду Лассе Хансен.

Курорт Хинтертукс работает уже больше 50-ти лет: с 1968-го года.