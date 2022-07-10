Швейцария: геологи следят за движениями горы на курорте Кандерштег

Обрушение ледника Мармолада в итальянских Альпах усилило и беспокойство геологов из соседней Швейцарии.

Пейзаж курорта Кандерштег как будто сошел с рекламной открытки: высокогорное озеро, деревянные шале на склонах и любители походов рядом с ними. Но над деревней нависает черный треугольник, угрожающий сорваться вниз. Добраться до него можно только на вертолете.

"Черные зоны там, где он соскальзывает. Сейчас мы пролетаем над нижней частью оползня. Можно увидеть, как движется масса отколовшихся камней. Иногда падают целые блоки, размером с автомобильный гараж", — говорит геолог Департамента лесного хозяйства и природных угроз Йорг Хаберле.

Чтобы следить за движениями породы, геологи установили десятки специальных сенсоров. Благодаря им, удалось определить, что гора каждый год перемещается на несколько метров — это рекорд для Альп. Ученые объясняют происходящее последствиями глобального потепления.

Если в регионе пойдут сильные дожди, грязь и камни могут полететь вниз, прямо на деревню. Но местные жители пока не беспокоятся.

"Думаю, шанс погибнуть, если ездишь на машине каждый день, больше, чем шанс того, что тебя убьет свалившийся с горы камень", — считает местная жительница.

Часть этой вершины уже обрушивалась два года назад. Но теперь, благодаря системе наблюдения, ученые способны узнать о будущем оползне уже за 48 часов. Этого времени должно быть достаточно, чтобы эвакуировать местных жителей и туристов.