В Бейруте ждут обрушения элеватора

В Бейруте опасаются обрушения руин зернохранилища, повреждённого взрывом двухлетней давности. В здании уже две недели не стихает пожар, вызванный тем, что из-за жары оставшееся там зерно начало бродить. Специалисты утверждают, что ситуация практически безвыходная: если начать тушить пламя, это может привести к обрушению конструкции. А пшеницу за два года так и не убрали тоже потому, что из-за этого элеватор мог рухнуть.