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Ливан

В Бейруте ждут обрушения элеватора

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Элеватор в порту Бейрута был рядом с эпицентром взрыва
Элеватор в порту Бейрута был рядом с эпицентром взрыва   -   Авторское право  Hassan Ammar/The Associated Press

В Бейруте опасаются обрушения руин зернохранилища, повреждённого взрывом двухлетней давности. В здании уже две недели не стихает пожар, вызванный тем, что из-за жары оставшееся там зерно начало бродить. Специалисты утверждают, что ситуация практически безвыходная: если начать тушить пламя, это может привести к обрушению конструкции. А пшеницу за два года так и не убрали тоже потому, что из-за этого элеватор мог рухнуть.