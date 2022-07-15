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Ливан

Нехватка хлеба в Ливане

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В порту Бейрута горит силосная башня с остатками гниющего зерна
В порту Бейрута горит силосная башня с остатками гниющего зерна   -   Авторское право  Bilal Hussein/AP

Жители Ливана вынуждены стоять в очередях, чтобы купить хлеб. В стране наблюдается нехватка пшеницы. Ливан импортирует 60% пшеницы из Украины, но из-за российского вторжения в Украину цепочка поставок зерна нарушилась. 

Между тем в разрушенном в результате взрыва порту Бейрута возник пожар в силосной башне и конструкция может обрушиться - загорелись остатки гниющего зерна. Власти Ливана до сих пор не представили проект по восстановлению морской гавани. 

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли свыше 280 человек, пострадали 6,5 тысяч, более 300 тысяч человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.