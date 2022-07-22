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Германия

Немцы запасаются углем на зиму

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 Алексей Доваль
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Угольные брикеты снова нарасхват
Угольные брикеты снова нарасхват   -   Авторское право  EBU/DR

Инго Энгель - один из последних торговцев углем в Лейпциге. Он давно собирался отойти от дел, но сейчас его брикеты пользуются большим спросом у покупателей. Война в Украине и опасения по поводу нехватки газа привели к неожиданному возрождению ископаемого топлива.

Инго Энгель, торговец углем: "Звонков стало в три раза больше, телефон просто разрывается. Какое-то сумасшествие. Понятно, все напуганы. У__большинства из них в домах, слава богу, еще есть печка. И я думаю, что это также хорошая альтернатива нефти и газу по цене".

Уголь, который многие успели забыть, снова пользуется спросом. На заводе по производству брикетов Schwarze Pumpe в Лужице производственные линии работают на полную мощность - круглосуточно, даже в летние месяцы. Люди запасаются углем на предстоящую зиму.

Себастьян Сайринг, покупатель: "Я пополнил свои запасы. С этим у меня все в порядке и по поводу зимы я больше не беспокоюсь".

Во времена ГДР в Лейпциге было почти 30 торговцев углем, сейчас их только четыре. Но о выходе на пенсию Инго теперь и слышать не хочет. Как долго это будет продолжаться?

Инго Энгель, торговец углем: "Тут все от Путина зависит, но это точно будет продолжаться до конца года, а потом - посмотрим".