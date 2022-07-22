Босния и Герцеговина готова к кофнликту?

Корреспондент Euronews Валери Горья недавно представила в программе "Свидетель" свои репортажи из Украины. Ее следующим пунктом назначения стала Босния и Герцеговина. Валери рассказывает об увиденном от первого лица.

Напряженно, но насколько?

"Через несколько недель после моего возвращения из Украины, когда большинство иностранных СМИ сократили там свое присутствие, редакция попросила меня изучить гипотезы международного сообщества о потенциальных последствиях конфликта.

В частности, усилились опасения, что напряженность и насилие могут перекинуться на Западные Балканы. В фокусе внимания - Босния и Герцеговина, где неоднократно звучали заявления политического руководства сербского энтитета об отделении от государственных институтов БиГ.

Когда я приземлилась в Сараево, мне стало тепло при мысли о том, что я вновь встречусь с общинами, о которых я снимала репортажи после окончания здесь войны в 1995 году. Я помнила, что правила, установленные Дейтонскими соглашениями, не всегда легко соблюдать боснийским, хорватским и сербским энтитетам и что общество не забыло о ранах и потерях.

БиГ - дом для разных этнических групп. Euronews

Я хотела узнать из первых уст, действительно ли напряженность настолько серьезна, как о ней говорят СМИ и местные политические лидеры? Готовы ли люди на новый виток насилия после того, что они пережили во время самого кровавого конфликта 20-го века в Европе после Второй мировой войны?

Игры политиков

"Власти создают разделение, путаницу и играют на страхе. Они подталкивают людей к изоляции в своих этнических группах, откату на позиции 1992 года. Это помогает политикам оставаться на своих местах и злоупотреблять, тогда как люди просто пытаются выжить и свести концы с концами", - рассказывает мне Эрвин, который уже много лет ведет кампанию за примирение. Он - босняк, проживающий в небольшом городке Козорац Приедорского края в Республике Сербской, сербском энтитете БиГ.

Эрвин на фоне бывшего барака. Euronews

По словам мужчины, главная проблема в регионе - безработица, из-за которой десятки молодых людей покидают страну. Он признает, что этнические проблемы существуют: к примеру, боснийцев неохотно берут на работу в государственные компании.

Бывший узник одного из известных военных лагерей в этом районе, он отмечает, что местное сербское руководство "минимизирует преступления, совершенные здесь против мусульманских боснийцев и хорватов".

Это камень преткновения между общинами, который взяли на вооружение ультранационалистические группы. Никола Дабич - 28-летний сербский художник, соучредитель движения "Самоуважение" - критикует отрицание западным миром преступлений против сербов во время Второй мировой войны, обвиняет хорватов и мусульман в развязывании конфликта в 1990-х годах. "Мир наступит тогда, когда другая сторона наконец признает свою неправоту. Мы не можем быть единственными плохими в этой истории", - эмоционально говорит он, выражая сомнения, что его слова попадут на экран.

Соучредитель движения "Самоуважение". Euronews

Националистические настроения в сербской общине усилены чувством негодования по поводу того, что БиГ так не получила статус кандидата на вступление в ЕС.

''Не только Босния и Герцеговина, но и все западнобалканские страны брошены Европейским Союзом", - считает вице-мэр Приедора. - У нас не было возможности разобраться в наших отношениях самостоятельно, без решений, навязанных извне".

Контроль со стороны или вмешательство?

Прямой отсыл на полномочия Высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине. Согласно Дейтонским соглашениям, он имеет право вводить законы, менять институты и увольнять местных политиков как в центральном правительстве, так и в обоих государственных образованиях.

"Когда в этой стране будут разумные действия, когда все политические органы будут выполнять свои обязанности, вмешательства больше не будет", - обещает Высокий представитель Кристиан Шмидт. Его послание к политикам БиГ звучит так: "Дорогие коллеги, делайте свою работу. Трудитесь ради страны и европейской интеграции, и все будет хорошо. Пока вы этого не делаете, вам придется рассчитывать на меня! "

Кристиан Шмидт просит закатать рукава. Euronews

Страдающая от политической коррупции и неработающей судебной системы страна далека от выполнения условий, установленных Европейским Союзом для начала процесса интеграции.

Насколько жители сербской общины готовы подержать политиков, разыгрывающих карту независимости, покажут выборы в октябре.

Я заканчиваю свое путешествие в Сребренице, где Йована, 34-летняя сербка, мать троих детей, живет с рождения. Она уже много лет пытается найти останки своего отца, убитого во время войны, как и многие мирные жители. Женщина отмечает, что в целом населяющие энтитет люди "сосуществуют нормально", а корнем всех проблем называет политику".