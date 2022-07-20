Ранил Викремесингхе избран президентом Шри-Ланки

Новым (временным) президентом Шри Ланки парламент страны избрал исполнявшего обязанности главы государства экс-премьера Ранила Викремесингхе, представителя правящей коалиции. По результатам голосования он стал восьмым главой Демократической Социалистической Республики.

Выборы состоялись после того, как уже бывший президент Готабая Раджапакса подал в отставку. Он покинул страну на фоне протестов и отправился на Мальдивы, а потом в Сингапур, назначив временно исполняющим обязанности президента премьер-Министра Викрамасингхе.

Островное государство переживает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис.Это вызвало бурные протесты с требованиями отставки президента и его окружения, которых обвиняли в коррупции и проведении провальной экономической политики.

Шри-Ланка уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.