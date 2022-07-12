Тысячи жителей Шри-Ланки выстраиваются в очереди, чтобы посетить дворцы президента и премьер-министра республики. Граждане приезжают из самых отдалённых уголков страны что взглянуть, как жили высшие лица государства.

Резиденции несколько дней назад были захвачены протестующими, которые требуют немедленной отставки лидеров страны. Шри-Ланка переживает один из тяжелейших социально-экономических кризисов в истории, и акции протеста фактически не прекращаются уже несколько месяцев.

При этом столичный суд отказался запрещать манифестации и демонстрации, как того требуют силовики. Ожидается, что президент страны Готабая Раджапакса покинет свой пост уже в среду.