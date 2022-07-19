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Великобритания

Три претендента на кресло Джонсона

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 Вероника Доваль
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Бывший министр финансов Риши Сунак
Бывший министр финансов Риши Сунак   -   Авторское право  Stefan Rousseau/live

Три претендента продолжают борьбу за посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании - бывший министр финансов Риши Сунак, экс-министр обороны Пенни Мордонт и глава МИДа Лиз Трасс.

По итогам четвертого тура голосования депутатов-однопартийцев, с дистанции сошла Кеми Бэйднок, получившая наименьшее число голосов.

По сравнению с предыдущим раундом Мордонт набрала на 10 голосов больше, а Трасс - на 15. Важное значение теперь будет иметь то, кого поддержат сторонники Бэйднок, которая, как и Трасс, принадлежит к правому крылу партии.

Лидирует по-прежнему Сунак. Пятый тур голосования пройдет в среду, после чего парламент уйдет на летние каникулы.

Из двух оставшихся кандидатов своего лидера выберут 160 тысяч рядовых членов Консервативной партии. Имя преемника Бориса Джонсона должно быть объявлено 5 сентября.