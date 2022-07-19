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Испания

В аэропорту Ибицы у пассажира конфисковали рисунок Пикассо

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 Вероника Доваль
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Рисунок Пикассо
Рисунок Пикассо   -   Авторское право  AGENCIA TRIBUTARIA/Guardia Civil

Испанская таможня изъяла у одного из авиапассажиров незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа" стоимостью более 450 тысяч евро.

Мужчина, который прилетел на Ибицу рейсом из Цюриха, утверждал, что это копия и даже представил рукописную квитанцию о ее покупке на полторы тысячи швейцарских франков. При обыске в его багаже нашли еще одну - настоящую - квитанцию на 450 тысяч.

Пассажиру может быть предъявлено обвинение в контрабанде.