В аэропорту Ибицы у пассажира конфисковали рисунок Пикассо

Испанская таможня изъяла у одного из авиапассажиров незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа" стоимостью более 450 тысяч евро.

Мужчина, который прилетел на Ибицу рейсом из Цюриха, утверждал, что это копия и даже представил рукописную квитанцию о ее покупке на полторы тысячи швейцарских франков. При обыске в его багаже нашли еще одну - настоящую - квитанцию на 450 тысяч.

Пассажиру может быть предъявлено обвинение в контрабанде.