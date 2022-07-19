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Албания

Албания вдохновлена статусом кандидата на вступление в ЕС

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 Вероника Доваль
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Путь в ЕС будет сложным
Путь в ЕС будет сложным   -   Авторское право  AP Photo/Hektor Pustina

Статус кандидата в члены ЕС - это, по мнению многих албанцев, большой шаг вперед. Эта страна, расположенная на берегу Адриатического моря, ждала его тридцать лет, с момента краха социалистической системы. В свое время албанский социализм считался самым жёстким, не уступающим Северной Корее. Режим в Народной Социалистической Республике Албания рухнул последним в Европе.

"Пришло время для Албании получить должное внимание со стороны Европы. Мы не должны волноваться, но должны работать усерднее", - считает этот мужчина.

"Самые большие преимущества в том, что мы европейцы и находимся в Европе. Мы с нетерпением ждем, что это нам принесет", - говорит эта женщина.

Албании придется адаптировать свое законодательство к стандартам ЕС. Это будет довольно долгий поэтапный путь для Тираны.

Сонил Фрашери, Euronews: "Главы дорожной карты собраны в шесть основных кластеров и будут открываться или закрываться в зависимости от прогресса, которого достигнет страна, и от того, как она будет внедрять законодательство ЕС. Полноправное членство в ЕС стало еще на шаг ближе, но этот путь остается очень сложным".

Статус кандидата не означает автоматического вступления в ЕС. Албании еще предстоит провести масштабные реформы, особенно, в сфере борьбы с коррупцией.