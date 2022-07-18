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мир

В западной Европе сгорели десятки тысяч гектаров леса

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Французский пожарный около Ландираса (Жиронда), 18 июля 2022 г.
Французский пожарный около Ландираса (Жиронда), 18 июля 2022 г.   -   Авторское право  AP/AP

Восемь из 26 тысяч жителей городка Ла-Тест-де-Бюш в юго-западном французском департаменте Жиронда были эвакуированы,поскольку огонь подошел слишком близко к жилым районам. Этот понедельник стал самым жарким за последнюю неделю: столбик термометра в Жиронде, как и других 14 департаментах Атлантического побережья, превысил 40 градусов.

"Я едва успеваю погасить огонь в одном месте, как он немедленно вспыхивает в другом, так и бегаем", - говорит доброволец Тьерри Каррейр.

Как следствие рекордной жары, с минувшего вторника только в Жиронде 15 тысяч гектаров леса превратились в пепел. Эта тепловая волна стала 45-й с начала наблюдений в 1947 году, отмечают метеорологи.

В испанской провинции Самора остановился поездМадрид-Ферроль. Машинист принял такое решение, поскольку огонь подошёл вплотную к железнодорожным путям. Через несколько минут поезд возобновил движение, но пассажиры испытали "настоящую панику".

Позже Компания Renfe приняла решение приостановить движение поездов между Мадридом и Галисией. Из-за сильной жары, охватившей Пиренейский полуостров и другие регионы Южной Европы, в Испании полыхает более тридцати пожаров. В пепел превратились более 25 000 гектаров леса.

"Когда я приехал, это был настоящий ад! Дом моей матери частично сгорел, у меня нет слов", - говорит житель деревни в провинции Самора.

Два человека стали жертвами небывалой жары в Испании.

В соседней Португалиибез малого 800 человек задействованы в тушении лесных пожаров, половина из них - в центральном округе Каштелу-Бранку, в муниципалитете Фундан. В течение дня пламя уничтожило здесь хозяйственные постройки и подобралось к домам.

За неделю в Португалии пострадали 190 человек, при крушении самолета, заливавшего огонь, погиб пилот.