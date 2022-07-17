Ракетные удары по Украине: разрушения и жертвы

Российские ракеты бьют по украинским городам, практически по всей территории страны в субботу была объявлена воздушная тревога. За последние две недели по оценкам Пентагона в результате ударов погибли до 150 мирных жителей.

В городе Чугуев Харьковской области жертвами массивного ракетного удара, нанесенного в ночь с пятницы на субботу, стали пожилые люди, разрушены жилые дома и школа.

"Все равно не прекратит бить. Пока на не убьет, до последнего украинца. Мы причем? Потому что я на Украине родилась? Я причем? Жили мирно, они разъединили мать с отцом, ребенка с матерью, брата с сестрой разъединили. В сумасшедшем доме люди сидят от этого взрыва. Это уже невозможно", — говорит в слезах жительница Чугуева Раиса, ее дом теперь лежит в руинах.

В Виннице, где российская армия обстреляла центр города, идентифицированы все тела погибших. В больницах находятся 68 пострадавших, почти 20 из них — в тяжелом состоянии.

По данным генштаба ВСУ, в Харьковской области силы РФ пытаются удержать занятые рубежи, а на Славянском — понесли потери и отступили. Сумская область подвергалась более 140 обстрелам за сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к согражданам заявил: "Украина выдержала жестокие российские удары. Мы уже смогли освободить часть территории, оккупировано после 24 февраля. Мы также постепенно освободим другие районы нашей страны, которые сейчас находятся в оккупации".

В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил наращивать действия группировок на всех направлениях.

На этом фоне в Энергоатоме Украины заявили, что на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС российские войска размещают тяжелую военную технику, включая ракетные комплексы.

В воскресенье утром Генштаб ВСУ сообщил, что с начала вторжения в Украину российская армия потеряла 38 300 военных.