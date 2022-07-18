Лидеры ЕС дали "зелёный свет" началу переговоров о вступлении Албании и Северной МакедонииКомментарии
"Зелёный свет" началу переговоров по интеграции Албании и Северной Македонии дали в понедельник главы государств и правительсв 27 стран-членов Евросоюза, на следующий день после подписания протокола между Скопье и Софией, устраняющего остававшиеся на пути к компромиссу препятствия.
Официальный старт процессу премьер-министр Албании Эди Рама и его коллега из Северной Македонии Димитар Ковачевски дадут во вторник в Брюсселе. По мнению экспертов, переговоры могут занять годы.
Подписанный в воскресенье двусторонний протокол был инициирован Францией, которая в первой половине года председательствовала в ЕС на ротационной основе. Он позволит, в частности, македонскому языку стать одним из официальных языков ЕС.
Голосование в парламенте Северной Македонии по предложенному Францией компромиссу состоялось в прошлую субботу. Оно позволило снять вето Болгарии на заявку Скопье о вступлении в ЕС. Болгария до недавнего времени блокировала открытие переговоров из-за спора между двумя странами по длинному списку исторических и языковых вопросов.