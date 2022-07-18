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Албания

Лидеры ЕС дали "зелёный свет" началу переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии

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Парламент Северной Македонии приветствует компромисс, позволивший начать переговоры по вступлению в ЕС, 18 июля 2022 г.
Парламент Северной Македонии приветствует компромисс, позволивший начать переговоры по вступлению в ЕС, 18 июля 2022 г.   -   Авторское право  Boris Grdanoski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

"Зелёный свет" началу переговоров по интеграции Албании и Северной Македонии дали в понедельник главы государств и правительсв 27 стран-членов Евросоюза, на следующий день после подписания протокола между Скопье и Софией, устраняющего остававшиеся на пути к компромиссу препятствия.

Официальный старт процессу премьер-министр Албании Эди Рама и его коллега из Северной Македонии Димитар Ковачевски дадут во вторник в Брюсселе. По мнению экспертов, переговоры могут  занять годы.

Благодаря этому решению, мы можем перейти к следующему этапу в процессе присоединения двух стран. Мы можем начать переговоры о присоединении уже сейчас. Я чувствую, что в настоящий момент гораздо больше открытости для приема новых членов ЕС, но, конечно, кандидаты должны будут убедить нынешних членов, что готовы не только соответствовать критериям, но и выполнять все заданные требования
Оливер Вархели
еврокомиссар по вопросам соседства и расширения

Подписанный в воскресенье двусторонний протокол был инициирован Францией, которая в первой половине года председательствовала в ЕС на ротационной основе. Он позволит, в частности, македонскому языку стать одним из официальных языков ЕС. 

Если Европа хочет гарантировать безопасность, процветание и стабильность, она должна полностью интегрировать своих соседей, прежде всего Западные Балканы. Ценность этоого доказала война в Европе: российская агрессия против Украины
Оливер Вархели
еврокомиссар по вопросам соседства и расширения

Голосование в парламенте Северной Македонии по предложенному Францией компромиссу состоялось в прошлую субботу. Оно позволило снять вето Болгарии на заявку Скопье о вступлении в ЕС. Болгария до недавнего времени блокировала открытие переговоров из-за спора между двумя странами по длинному списку исторических и языковых вопросов.