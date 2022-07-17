Франция вспоминает жертв депортации евреев режимом Виши

Франция вспоминает позорный период своей истории, получивший название "rafle du Vél'd'Hiv".

80 лет назад 16-17 июля сотрудничавший с оккупационными властями нацистской Германии режим Виши устроил облаву на французских евреев, которых собирали на зимнем велодроме Vel' d'Hiv.

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил их память на станции Питивье, где был лагерь, куда доставлялись евреи с велодрома. Восемь конвоев отправились отсюда на восток, в концлагерь Освенцим-Биркенау.

"Эту станцию, которая была местом траура и ужаса, мы делаем сегодня местом памяти, чтобы почтить память 16 тысяч евреев, в том числе 4 тысяч 700 детей, которые были интернированы с 1941 по 1943 годы в Бон-ла-Роланд и Питивье. А вместе с ними и всех евреев, французов и иностранцев, ставших жертвами нацистской Германии и вишистской Франции", - сказал Макрон на церемонии инаугурации нового мемориального музея в Питивье.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в сопровождении историка Сержа Кларсфельда возложила цветы в Детском мемориальном саду Vél'd'Hiv.

Операцию по отлову евреев в европейских странах нацисты назвали "Весенний ветер". Из тех, которые были арестованы во Франции выжили лишь 100 взрослых, все дети погибли.

В 1993 году во Франции был учреждён день поминовения жертв тех трагичных времён. В 1995 году президент Жак Ширак произнёс долгую речь с признанием вины французского государства, в которой сказал: "Франция в тот день совершила непоправимое".