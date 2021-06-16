В Дубае вспоминают Холокост и мусульман, спасших евреев

Выставка "Мы помним" в дубайском Музее "Перекресток цивилизаций" – первое подобное мероприятие в память о Холокосте в Арабском мире.

На выставке представлены свидетельства людей, переживших Холокост.

Здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, наблюдается колоссальный рост еврейской общины. Евреи переезжают сюда из Израиля, из США, Европы, и по мере роста общины, для нас очень важно построить для нее фундамент. И то, что этот музей отдал дань уважения жертвам Холокоста, действительно важно. Это место, куда мы можем привести наших детей. Мы могли бы пригласить сюда школы или различные общины, чтобы они узнали историю еврейского народа, через что он прошел в Европе Леви Духман раввин в ОАЭ

Более 6 млн евреев были убиты нацистами в период с 1941 по 1945 годы. Эта выставка напоминает о том, что случилось во время Холокоста. Ее цель - привлечь внимание более 200 национальностей, проживающих в Дубае.

На выставке также есть раздел, полностью посвященный арабам и мусульманам, которые помогли спасти евреев.

Это одно из самых серьезных преступлений против человечности. Напомнить об этом было действительно важно для нас. У нас есть другие выставки, посвященные толерантности и монотеистическим религиям Ближнего Востока. И мы посчитали, что эта тема должна стать частью этой выставки. Мы хотели показать надежду и показать людей, мусульман и другие народы, которые помогли спасти людей Яэль Графи координатор Музея "Перекресток цивилизаций"

Центральное место в галерее занимает изображение в натуральную величину "Мальчика из Варшавского гетто". Среди других ярких историй - истории Селахаттина Улкюмена - турецкого дипломата, спасшего евреев Родоса от депортации, и доктора Мохамеда Хельми - египетского врача, спасшего нескольких евреев от нацистских преследований в Берлине.

Он учился в Берлине и оставался там во время и после Второй мировой войны. И он видел, что случилось с окружающими его людьми. Кроме того, он как мусульманин, а нацистский режим был направлен не только против евреев, решил спасти несколько семей. И эти семьи благодаря ему избежали Холокоста Яэль Графи координатор Музея "Перекресток цивилизаций"

По мере того как ближневосточный регион открывается и движется к нормализации отношений, основатель музея считает, что это подходящее время для проведения выставки.

В последнее время было много, много инцидентов и много примеров роста антисемитизма и расизма в мире. Так что я думаю, что это подходящее время для нас. И в ОАЭ у нас есть система, у нас есть культура солидарности. И это то место, куда приезжают люди. И приезжают они не за нефтью или деньгами. Они приехали сюда, потому что чувствуют себя как дома. Сюда съезжаются лучшие люди со всего мира, и мы видим красоту в различиях. Здесь они могут научиться жить в согласии и передать этот опыт дальше Ахмед Обаид Альмансури основатель Музея "Перекресток цивилизаций"

Как следует из названия, Музей "Перекресток цивилизаций" был создан, чтобы сосредоточить внимание на ценностях открытости и мультикультурализма по всему миру. В музее надеются, что это последнее дополнение к его коллекциям поможет извлечь урок из одного из самых мрачных моментов в истории.