В Дубае вспоминают Холокост и мусульман, спасших евреев

Выставка "Мы помним" в дубайском Музее "Перекресток цивилизаций" – первое подобное мероприятие в память о Холокосте в Арабском мире.
На выставке представлены свидетельства людей, переживших Холокост.
Более 6 млн евреев были убиты нацистами в период с 1941 по 1945 годы. Эта выставка напоминает о том, что случилось во время Холокоста. Ее цель - привлечь внимание более 200 национальностей, проживающих в Дубае.
На выставке также есть раздел, полностью посвященный арабам и мусульманам, которые помогли спасти евреев.
Центральное место в галерее занимает изображение в натуральную величину "Мальчика из Варшавского гетто". Среди других ярких историй - истории Селахаттина Улкюмена - турецкого дипломата, спасшего евреев Родоса от депортации, и доктора Мохамеда Хельми - египетского врача, спасшего нескольких евреев от нацистских преследований в Берлине.
По мере того как ближневосточный регион открывается и движется к нормализации отношений, основатель музея считает, что это подходящее время для проведения выставки.
Как следует из названия, Музей "Перекресток цивилизаций" был создан, чтобы сосредоточить внимание на ценностях открытости и мультикультурализма по всему миру. В музее надеются, что это последнее дополнение к его коллекциям поможет извлечь урок из одного из самых мрачных моментов в истории.