Облавы "Вель д’Ив": правда от карикатуриста Кабю

Во Франции проходят траурные церемонии в память о жертвах облавы "Вель д’Ив" — серии массовых арестов евреев во Франции, совершенных летом 1942 года в разгар Второй мировой войны.

В парижском мемориале Холокоста организована выставка карикатуриста Жана Кабю, художник был убит террористами в редакции сатирического журнала "Шарли Эбдо".

Исследователь из CNRS Лоран Жоли объясняет: "До начала 1980-х годов в книгах и учебниках рассказывалось что облава "Вель д’Ив" — это дело рук Гестапо, что это сделали немецкие солдаты. Но в этой книге 1967 года, в своих рисунках Кабю занимает позицию активиста и говорит, что это сделали французские полицейские, потому что это историческая правда".

С 16 по 17 июля 1942 года в Париже по приказу нацистского режима при участии 700 французских полицейских и жандармов были арестованы 13 тысяч евреев, включая 4000 детей. После задержания большинство узников были доставлены на парижский велодром, а затем в немецкие лагеря смерти.