Демократы обещают вернуть гарантии прав на аборт

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о федеральных гарантиях права на аборты. За высказались 219 человек, против 210, при этом ни один республиканец документ не поддержал. Голосование было во многом символическим: сегодня демократом едва ли удастся преодолеть оппозицию в равномерно поделенном Сенате. Однако ситуация может измениться после осенних выборов в Сенат.

"Надо, чтобы американский народ не забыл об этой истории в ноябре, - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. - Если мы получим еще двух сенаторов-демократов, то сможем устранить филибастер в вопросе о правах женщин. Тогда мы сделаем репродуктивную свободу законом страны".

Цель инициативы демократов - на законодательном уровне закрепить те нормы, которые были отменены Верховным судом США в конце июня, а именно - гарантии Конституции 1973 года на прерывание беременности.

Решение вызвало возмущение значительной части общества. Активисты напоминают, что почти половина штатов приняла или собирается принять законы, запрещающие аборты, или же вводят строгие меры регулирования этой процедуры.