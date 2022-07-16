В Виннице опознают погибших

Российская артиллерия продолжает наносить удары по территории Украины. Сообщается, что в результате обстрела города Днепр 15 июля как минимум три человека погибли, 15 ранены; украинские властитакже заявили о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Одессе.

Военные аналитики считают что поставки Киеву американских и британских реактивных систем залпового огня (M270) дают толчок украинской контратаке. В самой Украине заявили, что атакующий потенциал России "значительно снижен", по утверждениям военного командования, за последние недели уничтожены 30 логистических военных объектов российской армии.

Одновременно в Киеве отметили, что пик потерь украинской армии пришелся на май: ВСУ теряли в этом месяце до 100 человек убитыми и 300-400 человек раненым

В пятницу спасатели продолжали разбор завалов в Виннице, где в четверг Россия обстреляла ракетами Дом офицеров. Пострадали и прилегающие к нему здания, например, медицинский центр. По последним данным, в Виннице погибли не мене 23 человек и ранены более ста, среди убитых дети 4 7 и 8 лет. Полиция проводит судебную экспертизу ДНК останков жертв, к выходным опознаны 19 погибших.

Минобороны РФ сообщает со своей стороны об уничтожении "националистов, наемников и боевой техники" в Харькове, Артемовске, Виннице и других населенных пунктах Украины.