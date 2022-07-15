Визит Джо Байдена в Вифлеем

200 млн долларов выделяют США Ближневосточному агентству ООН для палестинских беженцев и организации работ. С таким пакетом помощи прибыл в пятницу в Вифлеем президент Джо Байден. В программе визита - переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом и посещение базилики Рождества Христова в Вифлееме.

Ранее после встречи с изральским руководством Байден побывал в больнице Августа Виктория в Восточном Иерусалиме и объявил о выделении США 100 млн долларов больницам, которые "служат основой системы здравоохранения для палестинцев". Финансирование подлежит утверждению конгрессом США и будет выплачиваться в течение нескольких лет. В 2018 году администрация Трампа урезала его в рамках масштабной приостановки помощи палестинцам. С момента встпуления в должность Байден восстановил большую часть этой помощи, но не добился прогресса в возобновлении израильско-палестинского мирного процесса, который заморожен вот уже более десяти лет.

Доктор Фади Атраш, главврач больницы, назвал визит Байдена "смелым заявлением о поддержке палестинского народа".

Шесть больниц в Восточном Иерусалиме, которые символизируют присутствие палестинцев в городе, в последние годы столкнулись с финансовым кризисом, поскольку испытывающая нехватку денег Палестинская администрация не смогла должным образом оплатить лечение палестинцев. Согласно письму, направленному американским законодателям в мае, больница Августа Виктория, которой управляет Всемирная лютеранская федерация, закончила 2021 год с большими долгами: ПА задолжала более 70 млн долларов.

Безопасность Байдена на Западном берегу реки Иордан обеспечивают 1 500 палестинских силовиков. Накануне в Вифлееме появились баннеры с осуждением действий Израиля на палестинских территориях. Один из них, обращённый к главе Белого дома, гласит: "Мистер президент, это - апартеид".

Израиль аннексировал Восточный Иерусалим ходом, не признанным на международном уровне, и рассматривает весь город как свою столицу. Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства, и его судьба находится в центре столетнего конфликта.

Израиль захватил Восточный Иерусалим вместе с Западным берегом реки Иордан и сектором Газа в ходе ближневосточной войны 1967 года. Палестинцы хотят на этих территориях создать своё государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль же рассматривает весь город как свою собственную столицу.

После Вифлеема Байден посетит также Эр-Рияд. В пятницу Саудовская Аравия открыла воздушное пространство для "всех авиаперевозчиков", сигнализируя об отмене давнего запрета на израильские полёты над своей территорией. Этот ключевой шаг в нормализации отношений между двумя странами приучроен к визиту американского президента, а Байден стент первым лидером США, вылетающим прямо из Израиля в королевство.

Отношения между Саудовской Аравией и Израилем и основывается на прочных, но неформальных связях, которые бывшие враги установили в последние годы из-за общей озабоченности по поводу растущего влияния Ирана в регионе.

В последние годы Саудовская Аравия разрешила пересекать своё воздушное пространство рейсам между Израилем и странами Персидского залива. В 2020 году тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, а на прошлой неделе несколько израильских военных репортёров посетили королевство и опубликовали оттуда новостные сообщения