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Шри-Ланка

Протесты в Шри-Ланке не стихают

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 Кнарик Хачатрян
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Протестующие в Шри-Ланке штурмуют правительственные резиденции
Протестующие в Шри-Ланке штурмуют правительственные резиденции   -   Авторское право  ARUN SANKAR/AFP or licensors

Шри-Ланка погружается в хаос: жители страны возмущены и требуют, чтобы президент Готабая Раджапакса, недавно сбежавший на Мальдивы, ушёл в отставку.

Народный гнев обрушился на премьер-министра Ранила Викрамасингхе, который сейчас исполняет обязанности президента. Протестующие проникли в его офис, возмущённые месяцами экономических потрясений, нехваткой основных продуктов и предметов первой необходимости.

Но Викрамасингхе говорит, что не уйдёт, пока не будет создано новое правительство. Он приказал силам безопасности "сделать всё необходимое для восстановления порядка" в южноазиатском островном государстве.

Раджапакса бежал из страны ещё будучи защищенным от судебных преследований президентским иммунитетом. Законодатели Шри-Ланки согласились избрать нового президента в следующую среду, если Раджапакса уйдёт в отставку. Затем может быть назначен новый премьер-министр.

Но причины нынешней катастрофиечской ситуации в стране намного глубже, и их сложно будет решить в короткие сроки лишь сменой руководящих политиков.