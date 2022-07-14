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Черногория

Черногория: дорогая дорога

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 Вероника Доваль
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Участок трассы
Участок трассы   -   Авторское право  SAVO PRELEVIC/AFP

Через семь лет после начала строительства в Черногории торжественно открыли первый участок дорогостоящей автомагистрали, соединяющей портовый город Бар с границей с Сербией. На церемонии присутствовали президент страны Мило Джуканович и премьер-министр Дритан Абазович.

Ожидалось, что проект стоимостью 800 млн евро будет завершен к 2019 году. Однако окончание строительства из-за пандемии и технических проблем несколько раз откладывалось, а его стоимость со временем возросла, по данным черногорских СМИ, до 1,3 млрд евро.

Работы выполняла китайская компания. Черногория также взяла в пекинском банке кредит на 810 миллионов долларов. Критики проекта указывают на то, что его реализация увеличила государственный долг Черногории до 90% от ВВП. Протяженность первого участка трассы Бар - Боляре составляет 41 километр. В течение недели проезд по ней будет бесплатным. По словам премьер-министра, открывая новую автомагистраль, Черногория открывает перспективу своего будущего.