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Франция

Франция: День взятия Бастилии с украинским акцентом

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Празднование Дня взятия Бастилии в Париже.
Празднование Дня взятия Бастилии в Париже.   -   Авторское право  Christophe Ena/AP

Франция отмечает национальный праздник - День взятия Бастилии. Президент Эммануэль Макрон принял участие в главном мероприятии - военном параде на Елисейских полях в Париже, который  был призван на этот раз продемонстрировать приверженность Франции НАТО и восточно-европейским союзникам, наиболее тесно затронутым войной России в Украине.

Войска из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии прошли по Елисейским полям под флагами своих стран.

Накануне президент Макрон приветствовал способность Украины противостоять российской агрессии. Он призвал к пересмотру военной организации Франции, чтобы сделать её более гибкой перед лицом меняющихся угроз, а также к "переосмыслению" военного присутствия Франции в Африке.

Девиз мероприятий в этом году - "Поделись пламенем" - отсылка к Олимпийским играм 2024, которые пройдут во Франции.

Знаменитая пилотажная группа "Патруй де Франс" раскрасила небо над Елисейскими полями в цвета французского триколора.

14 июля 1789 года во время Великой французской революции восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию – символ деспотизма монархов, и освободили 7 заключенных (по некоторым версиям, одним из них мог быть Маркиз де Сад). Это событие стало символом свержения абсолютизма, а с 1890 года – и общенациональным праздником Франции.