День взятия Бастилии в фотографиях: как изменился праздник за последние сто лет

День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, который отмечают 14 июля, уходит корнями в Великую французскую революцию, завершившуюся штурмом знаменитой тюрьмы-крепости в 1789 году. В этот день в Париже проходит военный парад, по всей стране организуют фейерверки, французы устраивают массовые гуляния.

В этом году в связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий в стране было отменено. На архивных фото празднования Дня взятия Бастилии с 1919 года и до наших дней видно, как за сто лет изменилась французская политика, жизнь и даже мода.

1919

Армия США выступает на параде в День взятия Бастилии в Париже. AP

1930-е

Тысячи людей собрались на Площади нации в честь Дня взятия Бастилии, чтобы отпраздновать победу Народного фронта на выборах в 1936. AFP

Массовая демонстрация в Париже в честь Всеобщей забастовки, с помощью которой трудящиеся добились оплачиваемых праздников и 40-часовой рабочей недели. 14 июля 1936 года. AFP

Король Румынии Кароль II и султан Марокко на военном параде в Париже. 1937 год. AP

Большой военный парад в Париже 14 июля 1939 года в 150-ю годовщину со дня взятия Бастилии. AP

1940-е

Дети проходят между разрушенными домами в Исиньи (Франция) по дороге на праздник по случаю Дня взятия Бастилии у деревенского военного мемориала. 14 июля 1944 года. AP

Французы в освобожденных городах и деревнях Нормандии открыто празднуют 14 июля. В городе Курсоль британские солдаты сыграли в футбол с местными французами. 14 июля 1944 года. AP

Уинстон Черчилль приветствует жителей города Меца, направляясь на банкет, устроенный в его честь во время празднования 14 июля 1944 года. B.I. Sanders/AP

1950-е

Украшенная флагом вершина Эйфелевой башни освещена прожекторами во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля 1951 года. A./AP1951

Французский генерал Шарль де Голль и президент Франции Рене Коти машут зрителям ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 14 июля 1958 года. AFP

1960-е

Фейерверк над базиликой Сакре-Кер в Париже. 14 июля 1967 года. AFP

Ежегодный военный парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 14 июля 1968 года. AFP

1970-е

Первая леди Анна-Эймона Жискар д’Эстен (справа) и иранская императрица Фарах Пехлеви (слева) наблюдают за военным парадом 14 июля в Париже. 1977. AFP

1980-е

Французский велогонщик Бернар Ино участвует в 17-м этапе "Тур де Франс" 14 июля 1981 года между Морзином и Альп д'Юэз во французских Альпах. AFP

Президент Франсуа Миттеран и премьер-министр Жак Ширак осматривают войска на Елисейских полях. 14 июля 1987 года. AFP

1990-е

Фейерверк за Эйфелевой башней накануне Дня взятия Бастилии в Париже. В этот день на Марсовом поле собрались больше 100 тыс. человек.1994. Jacques Brinon/AP

Гости традиционной вечеринки по поводу Дня взятия Бастилии приветствуют Нельсона Манделу и Жака Ширака в Елисейском дворце после военного парада. 1996. GERARD FOUET/POOL/AFP

Французские штурмовики "Альфа Джет" проносятся над Триумфальной аркой во время военного парада 14 июля 1996 года. THOMAS COEX/AFP

Президент Франции Жак Ширак отвечает на вопросы журналистов во время телевизионного интервью в садах Елисейского дворца во время традиционной вечеринки 14 июля 1998. JEAN-CHRISTOPHE KAHN/AFP

2000-е

Ребенок фотографируется на бронеавтомобиле, припаркованном рядом с Елисейскими полями в Париже, перед парадом в День взятия Бастилии. 14 июля 2007 года. THIBAULT CAMUS/AP

Зрители используют перископы для просмотра парада на Елисейских полях 14 июля 2008. Jacques Brinon/AP

2010-е

Десантник французского спецназа высаживается на площади Согласия во время ежегодного военного парада в День взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2010 года FRANCOIS MORI/AP

Президент Николя Саркози целует руку своей жены Карлы Бруни в присутствии первой леди Камеруна Шанталь Бийя. 14 июля 2010. Eric Feferberg/AP2010

Президент Франции Франсуа Олланд пожимает руку собравшимся на площади Согласия после традиционного военного парада в День взятия Бастилии в Париже. 14 июля 2012 года. AFP

Люди собираются в Ницце, чтобы почтить память жертв теракта, произошедшего накануне. Мужчина врезался в толпу на грузовике в День взятия Бастилии, убив 84 человека. 15 июля VALERY HACHE/AFP

Офицеры французской армии собираются перед началом ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже 14 июля 2017 года. ZAKARIA ABDELKAFI/AFP

Пожарные уносят заграждения во время акции "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже во время празднования национального дня Франции. 2019. KENZO TRIBOUILLARD/AFP

2020

Фейерверк у Эйфелевой башни накануне Дня взятия Бастилии. 2020. Rafael Yaghobzadeh/AP

Президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс в медицинских масках. 2020. Ludovic Marin/AP