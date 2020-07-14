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Франция

День взятия Бастилии в фотографиях: как изменился праздник за последние сто лет

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День взятия Бастилии в 2019 и 1944 гг.
День взятия Бастилии в 2019 и 1944 гг.   -   Авторское право  AP Photo
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День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, который отмечают 14 июля, уходит корнями в Великую французскую революцию, завершившуюся штурмом знаменитой тюрьмы-крепости в 1789 году. В этот день в Париже проходит военный парад, по всей стране организуют фейерверки, французы устраивают массовые гуляния.

В этом году в связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий в стране было отменено. На архивных фото празднования Дня взятия Бастилии с 1919 года и до наших дней видно, как за сто лет изменилась французская политика, жизнь и даже мода.

1919

AP
Армия США выступает на параде в День взятия Бастилии в Париже.AP

1930-е

AFP
Тысячи людей собрались на Площади нации в честь Дня взятия Бастилии, чтобы отпраздновать победу Народного фронта на выборах в 1936.AFP
AFP
Массовая демонстрация в Париже в честь Всеобщей забастовки, с помощью которой трудящиеся добились оплачиваемых праздников и 40-часовой рабочей недели. 14 июля 1936 года.AFP
AP
Король Румынии Кароль II и султан Марокко на военном параде в Париже. 1937 год.AP
AP
Большой военный парад в Париже 14 июля 1939 года в 150-ю годовщину со дня взятия Бастилии.AP

1940-е

AP
Дети проходят между разрушенными домами в Исиньи (Франция) по дороге на праздник по случаю Дня взятия Бастилии у деревенского военного мемориала. 14 июля 1944 года.AP
AP
Французы в освобожденных городах и деревнях Нормандии открыто празднуют 14 июля. В городе Курсоль британские солдаты сыграли в футбол с местными французами. 14 июля 1944 года.AP
B.I. Sanders/AP
Уинстон Черчилль приветствует жителей города Меца, направляясь на банкет, устроенный в его честь во время празднования 14 июля 1944 года.B.I. Sanders/AP

1950-е

A./AP1951
Украшенная флагом вершина Эйфелевой башни освещена прожекторами во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля 1951 года.A./AP1951
AFP
Французский генерал Шарль де Голль и президент Франции Рене Коти машут зрителям ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 14 июля 1958 года.AFP

1960-е

AFP
Фейерверк над базиликой Сакре-Кер в Париже. 14 июля 1967 года.AFP
AFP
Ежегодный военный парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 14 июля 1968 года.AFP

1970-е

AFP
Первая леди Анна-Эймона Жискар д’Эстен (справа) и иранская императрица Фарах Пехлеви (слева) наблюдают за военным парадом 14 июля в Париже. 1977.AFP

1980-е

AFP
Французский велогонщик Бернар Ино участвует в 17-м этапе "Тур де Франс" 14 июля 1981 года между Морзином и Альп д'Юэз во французских Альпах.AFP
AFP
Президент Франсуа Миттеран и премьер-министр Жак Ширак осматривают войска на Елисейских полях. 14 июля 1987 года.AFP

1990-е

Jacques Brinon/AP
Фейерверк за Эйфелевой башней накануне Дня взятия Бастилии в Париже. В этот день на Марсовом поле собрались больше 100 тыс. человек.1994.Jacques Brinon/AP
GERARD FOUET/POOL/AFP
Гости традиционной вечеринки по поводу Дня взятия Бастилии приветствуют Нельсона Манделу и Жака Ширака в Елисейском дворце после военного парада. 1996.GERARD FOUET/POOL/AFP
THOMAS COEX/AFP
Французские штурмовики "Альфа Джет" проносятся над Триумфальной аркой во время военного парада 14 июля 1996 года.THOMAS COEX/AFP
JEAN-CHRISTOPHE KAHN/AFP
Президент Франции Жак Ширак отвечает на вопросы журналистов во время телевизионного интервью в садах Елисейского дворца во время традиционной вечеринки 14 июля 1998.JEAN-CHRISTOPHE KAHN/AFP

2000-е

THIBAULT CAMUS/AP
Ребенок фотографируется на бронеавтомобиле, припаркованном рядом с Елисейскими полями в Париже, перед парадом в День взятия Бастилии. 14 июля 2007 года.THIBAULT CAMUS/AP
Jacques Brinon/AP
Зрители используют перископы для просмотра парада на Елисейских полях 14 июля 2008.Jacques Brinon/AP

2010-е

FRANCOIS MORI/AP
Десантник французского спецназа высаживается на площади Согласия во время ежегодного военного парада в День взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2010 годаFRANCOIS MORI/AP
Eric Feferberg/AP2010
Президент Николя Саркози целует руку своей жены Карлы Бруни в присутствии первой леди Камеруна Шанталь Бийя. 14 июля 2010.Eric Feferberg/AP2010
AFP
Президент Франции Франсуа Олланд пожимает руку собравшимся на площади Согласия после традиционного военного парада в День взятия Бастилии в Париже. 14 июля 2012 года.AFP
VALERY HACHE/AFP
Люди собираются в Ницце, чтобы почтить память жертв теракта, произошедшего накануне. Мужчина врезался в толпу на грузовике в День взятия Бастилии, убив 84 человека. 15 июляVALERY HACHE/AFP
ZAKARIA ABDELKAFI/AFP
Офицеры французской армии собираются перед началом ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже 14 июля 2017 года.ZAKARIA ABDELKAFI/AFP
KENZO TRIBOUILLARD/AFP
Пожарные уносят заграждения во время акции "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже во время празднования национального дня Франции. 2019.KENZO TRIBOUILLARD/AFP

2020

Rafael Yaghobzadeh/AP
Фейерверк у Эйфелевой башни накануне Дня взятия Бастилии. 2020.Rafael Yaghobzadeh/AP
Ludovic Marin/AP
Президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс в медицинских масках. 2020.Ludovic Marin/AP
Ludovic Marin/AP
Французские медики принимают участие в параде в честь Дня взятия Бастилии. 2020.Ludovic Marin/AP

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