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Шри-Ланка

Шри Ланка: протестующие негодуют

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 Надежда Дрямина
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Полиция пытается разогнать протестующих у офиса премьер-министра Шри-Ланки, 13 июля 2022 г.
Полиция пытается разогнать протестующих у офиса премьер-министра Шри-Ланки, 13 июля 2022 г.   -   Авторское право  Rafiq Maqbool/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Акции протеста в Шри-Ланке переросли в ожесточённые столкновения после того, как президент бежал из страны. Вместе с супругой в ночь на среду Готабая Раджапакса улетел на соседние Мальдивы.

Ранее его резиденцию захватили протестующие. Раджапаксу винят в том, что в островном государстве разразился острейший социально-экономический кризис.

Стало известно, что исполняющим обязанности президента Раджапакса назначил премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Что ещё больше возмутило манифестантов, требующих от обоих сложить с себя властные полномочия. Толпы людей хлынули к офису премьера, полиция пыталась разогнать их слезоточивым газом, но тщетно.

Спикер парламента объявил о том, что Раджапакса позвонил ему и пообещал отправить заявление об отставке до конца дня.