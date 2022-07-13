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мир

Паритет доллара и евро: чего ожидать потребителям?

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Американская и европейские валюты в обменном пункте в Риме
Американская и европейские валюты в обменном пункте в Риме   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Паритет евро и доллара, который установился впервые за последние 20 лет, вызывает беспокойство у правительств стран еврозоны и потребителей.

Ведь равная стоимость европейской и американской валют означает повышение цен на ряд ключевых импортных товаров.

Большинство аналитиков сходятся во мнении: для экономики Европы наступили трудные времена.

Микаэль Бауэр, профессор экономики Гамбургского университета:
"Слабый евро может стать толчком к и без того высокой инфляции. Не исключены эффекты обратной связи. Это может несколько ухудшить ситуацию. Мы импортируем много нефти, много товаров из Европы. Её экономика в значительной степени зависит от этого импорта, а он дорожает".

Зато американские туристы, приезжающие на отдых в страны Европы, активно извлекают выгоду из ситуации, тратя доллары в местных магазинах и ресторанах.

"О, это здорово, паритет облегчает нам задачу. Теперь за наши деньги мы можем купить сделать гораздо больше во время путешествия", - говорит отдыхающий из США. 

"Дешевле приехать сюда и приобрести что-то. Выгоднее тратить деньги здесь, чем в США. Причём купить можно всё то же самое. Вместе с поездкой выходит дешевле", - вторит ему ещё одна американская туристка. 

Война в Украине, инфляция, сбои в в глобальной цепочке поставок продовольствия, а теперь ещё и слабый евро и сильный доллар - увеличивают риски для мировой экономики в целом.