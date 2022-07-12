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Бизнес

Евро и доллар сравнялись в стоимости впервые за 20 лет

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Единая европейская валюта слабеет
Единая европейская валюта слабеет   -   Авторское право  Michael Probst/AP2008

Евро и доллар сравнялись в стоимости впервые за 20 лет. В текущем году курс единой европейская валюта снизился почти на 14% по отношению к американской, а по сравнению с июнем прошлого года —  на 17,8%. 

Евро слабеет на фоне кризисов, вызванных российским вторжением в Украину. Ключевой фактор, оказывающий давление — цены на энергоносители и опасения связанные с поставками газа из РФ. На динамику влияют также различия в кредитно-денежной политики Вашингтона и Брюсселя — ФРС повышает базовые ставки, тогда как ЕЦБ удерживает их на низком уровне.