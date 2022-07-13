Журналисту "Белсата" Катерину Андрееву приговорили к 8 годам заключения

Гомельский областной суд вынес новый приговор журналистке «Белсата» Катерине Андреевой. За два месяца до истечения срока её двухлетнего заключения по делу об освещении протестов её признали виновной в измене государству. Суд приговорил Андрееву (настоящая фамилия Бахвалова) к 8 годам лишения свободы.

Обстоятельства этого дела не раскрываются. Слушания проходили в закрытом режиме, адвокат ограничен подпиской о неразглашении. Андреева стала третьим белорусским журналистом, официально обвинённым в госизмене. По этой же статье арестованы редактор проекта InformNapalm Денис Ивашин (его обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами) и бывший зампред Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров (он собирал средства на выплату штрафов задержанным на акциях протеста).

Ранее Катерина Андреева вместе с коллегой, оператором телеканала «Белсат» Дарьей Чульцовой была осуждена по статье о беспорядках. Основанием для разбирательства стали материалы о протестных выступлениях в Минске. Журналистки были задержаны во время прямой трансляции с акции памяти убитого активиста Романа Бондаренко.

Журналистки называют уголовное преследование политически мотивированным. Муж Катерины Андреевой Игорь Ильяш считает новое дело местью спецслужб, которые, по его словам, не хотели позволить сотруднице «Белсата» выйти на свободу.