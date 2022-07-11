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США

Йосемити: лесной пожар угрожает гигантским секвойям

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Вертолет сбрасывает воду на деревья в Йосемитском национальном парке. Калифорния, США. 9 июля 2022
Вертолет сбрасывает воду на деревья в Йосемитском национальном парке. Калифорния, США. 9 июля 2022   -   Авторское право  AP Photo/Noah Berger

Мощный лесной пожар угрожает старейшим в мире гигантским секвойям в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. За выходные территория горения увеличилась в пять раз. Спасателям пришлось эвакуировать около 1600 человек: туристов и местных жителей. Йосемитская долина пока открыта для посетителей, но из-за дыма и сажи рассмотреть знаменитые гранитные скалы непросто.

Чтобы защитить секвойи в случае распространения пожара, в роще Марипоса установили автоматические опрыскиватели. Один из них увлажняет почву вокруг секвойи под названием Гигантский гриззли — одного из самых высоких и толстых деревьев в мире.

Причиной подобных пожаров синоптики называют изменение климата. Пламя в Калифорнии бушевало и прошлым летом. Самым разрушительным пожаром стал "Дикси", уничтоживший город Гринвилл, который был основан еще в XIX веке.