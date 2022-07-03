Греция: высокая пожароопасность

В Греции из-за погодных условий в июле прогнозируется высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщает Министерство гражданской защиты страны, опубликовавшее карту, на которой выделыны зоны повышенного риска.

Под особой угрозой оказалось побережье Эгейского моря, а также Аттика, Пелопоннес и Центральная часть Греции. Местные пожарные службы переведены в состояние повышенной готовности и следят за ситуацией круглосуточно, чтобы не допустить лесных пожаров, ставших здесь в прошлом году настоящей катастрофой.

В качестве превентивной меры власти ввели строгий запрет на посещение лесов и любых пожароопасных районов.

Сейчас в страну направляются более 200 пожарных из шести стран Евросоюза. Они поделятся опытом со своими греческими коллегами и окажут им помощь в борьбе с огнём. Уже прибыли первые две команды – из Болгарии и из Румынии. Их приветствовал министр гражданской защиты Христос Стилианидис:

– Вы прибыли летом, в трудное для нашей страны время. Но вы нам поможете и деятельно докажите, что европейская солидарность существует не только на словах.

В рамках специального проекта Европейского механизма гражданской защиты в июле и в августе в стране будут также находиться дополнительные пожарные подразделения из Франции, Германии, Норвегии и Финляндии, которые разместятся в Афинах, Ларисе и Триполисе.