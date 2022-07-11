"Героини Сребреницы": к 27-летию трагедии

27 лет резне в Сребренице - самого массового убийства со времён Второй мировой войны, которое было признано актом геноцида. Решающую роль в осознании миром масштабов произошедшего в июле 1995 года сыграли женщины.

К годовщине трагических событий в местном мемориальном центре открылась международная конференция "Героини Сребреницы". Она посвящена историям матерей, жён и дочерей, которые потеряли самых близких людей, были изгнаны из своих домов, но нашли в себе силы бороться за справедливость.

"Важно отметить, что женщины Сребреницы несли на себе самое тяжёлое бремя, борясь за справедливость во время войны и после неё. Мы должны гордиться тем, что нам удалось воспитать детей без чувства ненависти и без желания мстить. Я думаю, что женщины всего мира должны учиться у нас этому". Мунира Субашич глава ассоциации "Матери Сребреницы"

Родственники Муниры Субашич, возглавляющей ассоциацию "Матери Сребреницы" были среди более чем 8 тысяч погибших мальчиков и мужчин из числа боснийских мусульман. Резня, начавшаяся с захватом города Армией республики сербской, длилась десять дней и стала самым кровавым эпизодом братоубийственной войны в Боснии 1992-95 годов.