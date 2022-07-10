Протесты в Шри-Ланке: президент уходит в отставку

После суток ожесточенных многотысячных протестов в Коломбо президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса всё-таки уйдет в отставку. Об этом накануне объявил спикер парламента Махинда Япа Абейвардена. До этого о готовности покинуть пост "ради безопасности граждан" заявил и премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе.

В субботу тысячи протестующих захватили резиденцию президента: полицейские стреляли в воздух и применяли слезоточивый газ, но так и не смогли разогнать недоваольных. По меньшей мере 45 человек пострадали.

"Не ошибусь, если скажу, что сегодня мы выиграли в борьбе. Мы собрались вместе, оставив в стороне все разногласия и захватили дом президента. Мы ожидаем, что господин Готабая Раджапакса выступит с заявлением, в котором скажет, что уходит в отставку", — говорит один из протестующих, житель Коломбо Мохамад Имран.

Протесты в Шри-Ланке, достигшие своего апогея 9 июля, продолжаются уже несколько месяцев. Жители недовольны тем, как правительство справляется с беспрецедентным экономическим кризисом: в июле инфляция на продукты питания в стране достигла 57% — ланкийцам не хватает денег не еду, а из-за дефицита топлива люди проводят в очереди за бензином по несколько дней. Ситуация настолько критическая, что госслужащим предложили взять отпуск на пять лет и эмигрировать, чтобы из-за границы помогать оставшимся на острове родственникам деньгами.