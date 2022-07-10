Вооруженное насилие в ЮАР: свыше 20 жертв стрельбы

По меньшей мере 21 человек погиб в ЮАР в ночь на воскресенье в трех отдельных инцидентах со стрельбой, которые произошли в барах. 15 человек были убиты неизвестными в баре в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, еще восемь пострадавших находятся в больнице с многочисленными огнестрельными ранениями,

Представитель полиции провинции Гаутенг заявил: "Мы знаем, что нападавшие просто зашли туда, в это время люди наслаждались жизнью, и открыли беспорядочную стрельбу. Мы пока ничего не знаем о мотивах, над этим и работают наши следователи".

Нападавшие скрылись в микроавтобусе. Следователи полагают, что инциденты в барах, произошедшие в ночь на воскресенье, не связаны между собой.

В ЮАР нет свободного доступа граждан к огнестрельному оружию. Незаконный оборот контролируют преступные синдикаты.