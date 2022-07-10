English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Южная Африка

Вооруженное насилие в ЮАР: свыше 20 жертв стрельбы

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Преступники были вооружены AK-47
Преступники были вооружены AK-47   -   Авторское право  AP Photo/Shiraaz Mohamed

По меньшей мере 21 человек погиб в ЮАР в ночь на воскресенье в трех отдельных инцидентах со стрельбой, которые произошли в барах. 15 человек были убиты неизвестными в баре в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, еще восемь пострадавших находятся в больнице с многочисленными огнестрельными ранениями,

Представитель полиции провинции Гаутенг заявил: "Мы знаем, что нападавшие просто зашли туда, в это время люди наслаждались жизнью, и открыли беспорядочную стрельбу. Мы пока ничего не знаем о мотивах, над этим и работают наши следователи". 

Нападавшие скрылись в микроавтобусе. Следователи полагают, что инциденты в барах, произошедшие в ночь на воскресенье, не связаны между собой.

В ЮАР нет свободного доступа граждан к огнестрельному оружию. Незаконный оборот контролируют преступные синдикаты.