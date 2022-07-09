Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался от выдвижения в премьеры

В Консервативной партии Великобритании стартовала кампания по выдвижению кандидатов на пост лидера парламентского большинства и, соответственно, премьер-министра.

К фаворитам этой гонки относят бывшего министра финансов Риши Сунака, чья отставка послужила одним из катализаторов правительственного кризиса. Он первым объявил о своём выдвижении. Высокой популярностью пользуется и министр обороны Бен Уоллес, однако он уже отказался от борьбы за пост премьер-министра.

В опросах среди членов партии среди лидеров оказалась младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, а также глава МИДа Лиз Трасс. Председатель спецкомитета по иностранным делам Том Тугендхат замыкает первую пятёрку консерваторов.

После опыта работы с таким ярким премьер-министром Консервативная партия, вероятно, захочет видеть на этом посту кого-то менее яркого. По сравнению с Борисом Джонсоном почти любой из предлагаемых кандидатов выглядит немного скучнее, менее ярко, но компетентнее. Я думаю, сейчас им нужен кто-то, кто может заставить правительство вычистить конюшни, сделать его более похожим на нормальный консервативный кабинет во главе страны. Тони Трэверс профессор Лондонской школы экономики

Покинув пост лидера партии, Борис Джонсон остался во главе кабинета министров до назначения его преемника. Политологи отмечают, что все процедуры обычно занимают два-три месяца, а значит, британское правительство, вероятнее всего, сменится лишь осенью.