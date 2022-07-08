Текстовая трансляция Euronews | Польша ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Текстовая трансляция Euronews | Польша ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТОКомментарии
Российские войска еще не установить полный контроль над территорией Луганской области, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Сейм Польши единогласно одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщил представитель польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын. Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали Эстония, Исландия, Канада.
Рано утром 8 июля в Николаеве прозвучало несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога. Взрывам предшествовали сообщения о запуске ракет со стороны оккупированной Херсонской области.
Российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада. По мнению экспертов, сейчас армия РФ взяла паузу и ожидать крупных наступательных операций не стоит.
За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области российской армией погибли 6 человек, 21 ранен, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.
"За 7 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения", - написал Кириленко в Телеграм-канале в пятницу утром.
На встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" на Бали в Индонезии отменили традиционную групповую фотографию, сообщает японское агентство Kyodo.
По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен и министры еще нескольких стран не пожелали фотографироваться вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Саммит министров "двадцатки" открылся на Бали накануне, 7 июля.
Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что двусторонних переговоров госсекретаря США и главы МИД РФ в ходе встречи G20 не будет.
На 8 июля удалось подтвердить информацию о 4515 погибших в Украине российских солдатах и офицерах, сообщают Русская служба Би-би-си и издание "Медиазона"*.
Каждый пятый погибший, о котором сообщают, служил в ВДВ. Еще 17% - это офицеры. По мнению экспертов, потеря таких специалистов может повлиять на эффективность российских подразделений, ведущих бои на территории Украины.
Гибель офицеров осложняет и так непростую ситуацию, в которой находится российская армия в Украине, пишет Би-би-си. По мнению британской разведки, новые батальонные тактические группы, которые Россия создала из оставшихся подразделений для продолжения наступления в Донбассе, будут менее эффективны из-за нехватки грамотных командиров.
* признано в России "СМИ-иноагентом"
Вооруженные силы Украины в пятницу рано утром обстреляли Донецк, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Россия пока не предпринимала серьезных действий в Украине и не отказывается от мирных переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - цитирует российского президента информационное агентство "Интерфакс".
Сейм Польши единогласно одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщил представитель польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал данное решение Сейм историческим:
"Это историческое и очень важное решение, которое подтверждает, что Финляндия и Швеция являются очень важными партнерами для Польши. Теперь, с их вступлением в структуры Альянса, Балтийское море станет морем НАТО", - цитирует Моравецкого Польское радио.
Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали Эстония, Исландия и Канада.