Текстовая трансляция Euronews | Польша ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Российские войска еще не установить полный контроль над территорией Луганской области, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Сейм Польши единогласно одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщил представитель польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын. Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали Эстония, Исландия, Канада.

Рано утром 8 июля в Николаеве прозвучало несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога. Взрывам предшествовали сообщения о запуске ракет со стороны оккупированной Херсонской области.

Российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада. По мнению экспертов, сейчас армия РФ взяла паузу и ожидать крупных наступательных операций не стоит.