Геополитическая ситуация, санкционное противостояние и проблемы в работе Каспийского трубопроводного консорциума вынуждают Казахстан искать альтернативные логистические пути и диверсифицировать поставки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны поручил "проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов". Диверсификацию поставок казахстанский президент назвал "необходимостью".

По словам Токаева, основным направлением развития экспорта казахстанской нефти должен стать Транскаспийский маршрут, транспортная система, соединяющая КНР, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны ЕС.

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь", – сказал казахстанский президент.

Сейчас более 2/3 казахстанской нефти транспортируется по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума. КТК является крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием РФ, Казахстана и крупных мировых добывающих компаний. Накануне суд в Новороссийске приостановил работу КТК на 30 суток из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти. В марте погрузку нефти на терминале КТК под Новороссийском останавливали из-за технических проблем после шторма. В июне отгрузки нефти снижались, так как в акватории, через которую проложен нефтепровод, обезвреживали снаряды времен Второй мировой войны.

Для Казахстана, 40% бюджета и 60% экспортных доходов которого приходится на нефть и газ, замедление или приостановка продажи энергоносителей является серьезным ударом, говорят эксперты.

Председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков в интервью Радио Аззаттык предположил, что Россия может намеренно приостанавливать перекачку, чтобы создать искусственный дефицит нефти и оказать давление на власти Казахстана.

Еще одной альтернативой в Казахстане считают морские перевозки. Токаев поручил не только проработать вопрос о расширении мощностей действующих нефтепроводов, но и предложил развивать порты Каспийского моря.

"Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед Правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау", – сказал президент Казахстана.

На сегодняшний день 95% нефти, экспортируемой из Казахстана, проходит через территорию России.