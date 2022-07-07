Коллапс в британском правительстве: Джонсон отказывается уходить

Коллапс в британском правительстве: Джонсон отказывается уходитьКомментарии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается покидать должность, несмотря на соответствующее требование членов кабинета министров и череду громких отставок.
Более 40 глав ведомств и чиновников уволились, заявив, что больше не могут работать под его руководством и в условиях скандала.
В, пожалуй, самый мрачный день для правительства Джонсона, один за одним, министры приходили на Даунинг-стрит 10, чтобы поддержать начальника, либо, чтобы сказать, что тому пора уходить.
По отношению к критикам премьер проявил себя жестко. Так он снял с должности министра жилищного строительства Майкла Гоува.
Ранее во время шумного заседания Палаты общин глава правительства резко отвечал тем, кто призывал его покинуть пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против одного из его высокопоставленных чиновников.
Борис Джонсон, похоже, решительно настроен на продолжение борьбы. Однако его же однопартийцы -консерваторы - готовится на следующей неделе принять поправки об изменениях в механизме инициирования вотума недоверия. И в то, что британский премьер выиграет голосование, верят немногие.