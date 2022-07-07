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Великобритания

Коллапс в британском правительстве: Джонсон отказывается уходить

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 Надежда Дрямина
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Британский премьер-министр Борис Джонсон покидает резиденцию, 6 июля 2022 г.
Британский премьер-министр Борис Джонсон покидает резиденцию, 6 июля 2022 г.   -   Авторское право  Frank Augstein/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается покидать должность, несмотря на соответствующее требование членов кабинета министров и череду громких отставок.

Более 40 глав ведомств и чиновников уволились, заявив, что больше не могут работать под его руководством и в условиях скандала.

В, пожалуй, самый мрачный день для правительства Джонсона, один за одним, министры приходили на Даунинг-стрит 10, чтобы поддержать начальника, либо, чтобы сказать, что тому пора уходить.

По отношению к критикам премьер проявил себя жестко. Так он снял с должности министра жилищного строительства Майкла Гоува.

Ранее во время шумного заседания Палаты общин глава правительства резко отвечал тем, кто призывал его покинуть пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против одного из его высокопоставленных чиновников.

"То же самое было, когда мы узнали о злоупотреблениях деньгами налогоплательщиков. Было то же самое, когда он и его приятели устраивали вечеринки во время карантина. У каждого, кто уходит в отставку только сейчас, нет и капли совести. Господин спикер, разве это не первый известный случай, когда тонущие корабли бегут от крысы?"
Кейр Стармер
лидер Лейбористской партии

Борис Джонсон, похоже, решительно настроен на продолжение борьбы. Однако его же однопартийцы -консерваторы - готовится на следующей неделе принять поправки об изменениях в механизме инициирования вотума недоверия. И в то, что британский премьер выиграет голосование, верят немногие.