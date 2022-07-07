Текстовая трансляция Euronews | Российская армия усиливает наступление в Донбассе

Текстовая трансляция Euronews | Российская армия усиливает наступление в ДонбассеКомментарии
В среду Россия усилила наступление на Донбасс. Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении сказал, что "самое жесткое противостояние" идет именно в этой восточной области. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска остановили продвижение российской армии в направлении Славянска, который, по мнению экспертов, является следующей стратегической мишенью Москвы.
Киев также сообщил об отражении наступления к северу от Харькова. Губернатор Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов города погиб один человек, трое, включая ребенка, получили ранения.
По данным администрации президента Украины, большинство жертв среди гражданского населения было в Донецкой области. Губернатор Павел Кириленко призвал жителей региона, в котором проживают более 350 тыс. человек, эвакуироваться.
В среду глава Луганской области Сергей Гайдай опроверг заявления Кремля о полном захвате региона. По его словам, тяжелые бои продолжаются в деревнях вокруг Лисичанска, который российские войска взяли в воскресенье.
Власти самопровозглашенной ДНР сообщили, что в результате украинского удара в Макеевке погибли двое детей. По словам очевидцев, с которыми поговорило агентство Associated Press, в детскую площадку возле жилого дома попала ракета советского производства.
В Донецке в результате украинского обстрела в среду загорелся нефтеперерабатывающий завод, пишут российские государственные СМИ.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен разработать чрезвычайные планы по подготовке к полному отключению российского газа.
Суд в России постановил остановить на 30 дней трубопровод, по которому нефть из Казахстана поставляется в Европу, за экологические нарушения, сообщили российские СМИ.
Продукты питания из России, направляющиеся в шахтерский поселок в Арктике, продолжили транзит через территорию Норвегии, сообщила Москва.
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В Мелитополе открылось новое отделение органов записи актов гражданского состояния, сообщает Минобороны России. Жителям города и ближайших районов Запорожской области Украины предлагают обратиться туда для регистрации рождений, заключений и расторжений брака, усыновления, смены имени или смерти.
Минобороны РоссииTelegram📖 Новое отделение органов записи актов гражданского состояния начало работать в Мелитополе ◽️ Жители города и ближайших районов Запорожской области могут обратиться для регистрации актов гражданского состояния, к которым отнесены рождение, заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть человека. #Минобороны #Россия #Украина @mod_russia
Россия впервые с начала войны не сообщила о территориальных завоеваниях в Украине, сообщает Институт изучения войны. По мнению аналитиков это означает, что Кремль выдерживает оперативную паузу, чтобы создать условия для более значительного наступления.
Губернатор Луганской области Сергей Гайдай пишет, что российская армия местных жителей для ротации войск.
"Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина", - сказал он в своем телеграм-канале.
"За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-либо задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны", - добавил он.
Вооруженные силы и МЧС России c 24 февраля обнаружили и обезвредили 48 694 взрывоопасных предмета на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
За вторник, 6 июля, в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли семь мирных жителей, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.