Текстовая трансляция Euronews | Российская армия усиливает наступление в Донбассе

В среду Россия усилила наступление на Донбасс. Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении сказал, что "самое жесткое противостояние" идет именно в этой восточной области. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска остановили продвижение российской армии в направлении Славянска, который, по мнению экспертов, является следующей стратегической мишенью Москвы.

Киев также сообщил об отражении наступления к северу от Харькова. Губернатор Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов города погиб один человек, трое, включая ребенка, получили ранения.

По данным администрации президента Украины, большинство жертв среди гражданского населения было в Донецкой области. Губернатор Павел Кириленко призвал жителей региона, в котором проживают более 350 тыс. человек, эвакуироваться.

В среду глава Луганской области Сергей Гайдай опроверг заявления Кремля о полном захвате региона. По его словам, тяжелые бои продолжаются в деревнях вокруг Лисичанска, который российские войска взяли в воскресенье.

Власти самопровозглашенной ДНР сообщили, что в результате украинского удара в Макеевке погибли двое детей. По словам очевидцев, с которыми поговорило агентство Associated Press, в детскую площадку возле жилого дома попала ракета советского производства.

В Донецке в результате украинского обстрела в среду загорелся нефтеперерабатывающий завод, пишут российские государственные СМИ.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен разработать чрезвычайные планы по подготовке к полному отключению российского газа.

Суд в России постановил остановить на 30 дней трубопровод, по которому нефть из Казахстана поставляется в Европу, за экологические нарушения, сообщили российские СМИ.

Продукты питания из России, направляющиеся в шахтерский поселок в Арктике, продолжили транзит через территорию Норвегии, сообщила Москва.

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