Большой адронный коллайдер: в предвкушении новых открытий

Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) не перестаёт удивлять научный мир. Через десять лет после открытия бозона Хиггса самый мощный ускоритель частиц на планете был перезапущен.

Три года модернизации пошли Большому андронному коллайдеру на пользу. Во вторник он возобновил работу с рекордной энергией столкновения. Активная фаза продлится как минимум до 2026 года.

Ренде Штиренберг, руководитель операционной группы, ЦЕРН:

"Мы сгенерируем немало данных для экспериментов. Они помогут понять, как протекает процесс взаимодействия бозона Хиггса с другими частицами. Буквально вчера мы отмечали годовщину его открытия. Но до сих пор мы не знаем всех свойств этих частиц. Это один из самых важных вопросов, на которые нам предстоит ответить. Ещё один - касается тёмной материи, тёмной энергии. Было бы здорово найти в коллайдере её следы".

Физики ЦЕРНа уже объявили об обнаружении трёх ранее неизвестных науке частиц. Возможно, с их помощью учёные узнают что-то о таинственной силе, связывающей субатомные частицы.

Ожидания научного сообщества велики.

Клаудио Росмино, корреспондент Euronews:

"Учёные хотят узнать больше о природе бозона Хиггса - частицы, придающей всему массу. Ещё одна загадка, которую они хотят разгадать, - касается тёмной материи. Куда исчезла та её часть, которая образовалась после Большого Взрыва? Мы видим лишь 5% Вселенной и всё ещё ищем остальные 95% её материи. Таковы главные задачи ЦЕРНа на ближайшие три года работы коллайдера. Всё это время физики и инженеры будут изучать бесконечно малое, в надежде вычислить бесконечно большое".