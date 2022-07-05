Попытки найти выживших после схода ледника в Доломитах

Итальянские спасатели с помощью дронов, оборудованных термическими камерами, пытаются найти выживших после обвала ледника Мармолада в Доломитах. По уточненным данным, жертвами природной катастрофы стали семь человек, восемь пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии

"Нужно быть откровенными, найти выживших в результате такого инцидента — очень маловероятная возможность, потому что результаты механического воздействие такого аваланша на людей огромны , поэтому шансы очень и очень ограничены", — говорит спасатель Алекс Баратан.

Эксперты уверены, что причиной обвала массивного куска ледника стали высокие температуры, вызванные глобальным потеплением. В районе сохраняется опасность новых сходов лавин

"В краткосрочной перспективе мы мало что можем сделать, потому что ледники страдают от сложившегося климата, который для них слишком жаркий. Ледники реагируют на изменения медленно, в ближайшие десятилетия они будут меняться в соответствии со своими нынешними размерами, а для такого климата они слишком большие. Поэтому важно действовать уже сейчас, чтобы во второй половине века был результат", — говорит климатолог Гэрри Зеколарри.

В Италии установилась аномально ранняя жара. В пяти регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительной засухи. Уровень реки По и главных водных резервуаров на севере страны опустился до рекордных за последние 70 лет показателей.