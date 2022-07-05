Стрельба на параде: подозреваемый задержан

В США полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в честь Дня независимости в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс. Спустя восемь часов после происшествия сотрудники патрульной службы заметили автомобиль, соответствующий распространённому описанию, вблизи Чикаго и остановили его «после непродолжительной погони». Задержанный – 22-летний Роберт Кримо. Ранее была опубликована его фотография, уточняется, что это местный житель, предположительно музыкант.

– Подозреваемый доставлен в полицейское управление Хайленд-Парка, где мы собираемся начать следующий этап расследования, – заявил Лу Джогмен, начальник полицейского управления города.

Стрелок открыл огонь с крыши одного из зданий на пути следования парада, куда забрался по внешней лестнице, которая не охранялась. По словам очевидцев, он успел выпустить несколько десятков пуль по участникам парада и зрителям.

– Мы были совсем рядом с тем местом, где всё это произошло... Я услышала звуки выстрелов, серию выстрелов… потом он перезаряжал и стрелял снова. Люди кричали и разбегались.

– Я сперва подумал, что это моряки салютуют флагу из винтовок. Но потом увидел бегущих людей, схватил сына и мы побежали…

Жертвами нападения стали по меньшей мере шесть человек, десятки – в возрасте от 8 до 85 пяти лет – получили ранения. Двое из них находятся в больнице.